Doğru ve düzenli bakımla yüz binlerce kilometre sorunsuz çalışabilen otomatik vites tipleri açıklandı. Yüksek tork kapasitesi, mekanik sağlamlık ve düşük arıza oranıyla öne çıkan 10 farklı sistem değerlendirme listesinde yer aldı.

LİSTEDE HANGİ ŞANZIMAN MODELLERİ YER ALDI?

Değerlendirmelerde mekanik yapısı ve dayanıklılığıyla dikkat çeken 10 otomatik şanzıman ile kullanıldığı markalar şu şekilde:

AISIN 8 İleri (AWF8F45): Toyota, Lexus, Peugeot ve Citroën modellerinde kullanılan sistem, yüksek tork kapasitesi ve uzun ömrüyle öne çıkıyor.

ZF 8HP (8 İleri): BMW, Audi, Jaguar ve Land Rover gruplarında tercih edilen şanzıman, pürüzsüz vites geçişleri ve yüksek mekanik dayanıklılık sunuyor.

Mercedes 9G-TRONIC (9 İleri): Mercedes-Benz üretimi olan sistem, performans ile yakıt verimliliğini yüksek güvenilirlikle birleştiriyor.

Toyota e-CVT (Hibrit): Toyota ve Lexus hibrit araçlarında yer alan altyapı, basit mekanik yapısı sayesinde en düşük arıza oranına sahip sistemler arasında gösteriliyor.

Honda CVT (Earth Dreams): Honda ve Acura modellerinde kullanılan şanzıman, sarsıntısız çalışma prensibi ve dayanıklılığıyla listede yer alıyor.

VW DSG (DQ250 - 6/7 İleri): Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda grubunun ıslak kavramalı bu modeli, hızlı vites geçişlerini yüksek verimle sunuyor.

Hyundai/Kia 8 İleri AT: Hyundai ve Kia'nın yeni nesil araçlarında yer verdiği tork konvertörlü sistem, gelişmiş yapısı ve güvenilirliğiyle öne çıkıyor.

ZF 6HP (6 İleri): BMW, Audi ve Jaguar'ın geçmiş dönem modellerinde kullanılan altyapı, kanıtlanmış mekanik sağlamlığıyla biliniyor.

Nissan Xtronic CVT: Nissan ve Infiniti modellerinde tercih edilen sistem, yakıt tasarrufu ve sorunsuz sürüş odaklı çalışıyor.

Porsche PDK (7 İleri): Porsche modellerinde kullanılan çift kavramalı sistem, yüksek performans odaklı yapısına rağmen üst düzey dayanıklılık gösteriyor.

ŞANZIMAN SEÇİMİ ARAÇ MALİYETLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Otomobil satın alma sürecinde motor kadar şanzımanın güvenilirliği de araç sahiplerinin toplam işletme maliyetlerine doğrudan etki ediyor. Karmaşık mekanik yapılara sahip olan sistemlerde yaşanabilecek olası arızalar yüksek tamir masrafları çıkarırken, listede yer alan modeller düzenli bakım ile uzun kullanım ömürlerine ulaşabiliyor.