İkinci el otomobil alırken yalnızca kilometreye bakmak yeterli olmuyor. Motorun mekanik yapısı, bakım geçmişi ve kullanım koşulları da aracın ömrünü belirliyor. Bazı benzinli ve dizel motorlar, düzenli bakımla 200 bin kilometreyi aşmasına rağmen tercih edilebiliyor. İşte yüksek kilometreleriyle bilinen motorlar...

1.9 TDI (VOLKSWAGEN GRUBU)

Volkswagen'in 1.9 TDI motoru, dayanıklılığıyla tanınan dizel üniteler arasında yer alıyor. Golf, Bora ve Passat gibi modellerde kullanılan motor, sağlam mekanik yapısı ve yedek parça erişiminin kolay olmasıyla öne çıkıyor. Ancak turbo, yakıt sistemi ve triger bakımı mutlaka kontrol edilmeli.

1.3 MULTIJET (FİAT)

Fiat Linea, Punto, Fiorino ve Doblo modellerinde kullanılan 1.3 MultiJet, düşük yakıt tüketimi ve yaygın servis ağıyla dikkat çekiyor. Yüksek kilometreli araçlarda değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olan motorun yağ bakımları ve turbo durumu satın alma öncesinde incelenmeli.

1.5 dCi (RENAULT VE DACIA)

Renault Clio, Megane ve Symbol ile Dacia'nın bazı modellerinde kullanılan 1.5 dCi, ekonomik yakıt tüketimiyle biliniyor. Yüksek kilometrelerde motorun durumunu anlamak için turbo, enjektör ve yağ bakım kayıtlarına bakılması, triger kayışının değişim zamanının öğrenilmesi gerekiyor.

1.6 CRDi (HYUNDAI VE KIA)

Hyundai i30 ve Kia Ceed gibi modellerde kullanılan 1.6 CRDi, yakıt ekonomisi ve dayanıklılığıyla öne çıkan dizel motorlardan biri. Düzenli bakımla yüksek kilometrelere ulaşabilen bu motorun yakıt sistemi ve genel mekanik durumu dikkatle incelenmeli.

2.4 D5 (VOLVO)

Volvo'nun beş silindirli 2.4 D5 motoru, S60, S80, V70 ve XC70 gibi modellerde kullanıldı. Güçlü tork üretimi ve uzun yol performansıyla tanınan motor, bakımlı örneklerinde yüksek kilometre potansiyeli sunuyor. Turbo, enjektör ve soğutma sistemi kontrolü ise ihmal edilmemeli.

1.6 1ZR-FE (TOYOTA)

Toyota Corolla ve Auris'in bazı versiyonlarında bulunan 1.6 1ZR-FE, atmosferik yapısıyla öne çıkıyor. Turbo içermeyen motorun mekanik yapısı görece sade olsa da yüksek kilometreli araçlarda yağ tüketimi, hararet geçmişi ve soğutma sistemi mutlaka kontrol edilmeli.

1.6 16V K4M (RENAULT)

Renault'nun Clio, Megane ve Symbol modellerinde kullanılan K4M motoru, yaygın yedek parça ağı ve ustaların motoru iyi tanıması sayesinde ikinci el alıcıları için avantaj sağlıyor. Yüksek kilometreli araçlarda ateşleme bobinleri, krank sensörü ve triger kayışının durumu araştırılmalı.

K20 / K24 (HONDA)

Honda'nın 2.0 litrelik K20 ve 2.4 litrelik K24 motorları, dayanıklı mekanik yapılarıyla biliniyor. Ancak aracın geçmişte nasıl kullanıldığı büyük önem taşıyor. Yüksek devirli sürüşler, performans amaçlı değişiklikler ve aksatılan bakımlar motorun ömrünü kısaltabiliyor.

1.5 1NZ-FE (TOYOTA)

Özellikle Toyota Yaris'te kullanılan 1.5 litrelik 1NZ-FE, atmosferik yapısı ve ekonomik kullanımıyla dikkat çekiyor. Düzenli bakımla yüksek kilometrelere ulaşabilen bu motorun, satın alınacak araçta gerçekten bulunduğu motor kodu üzerinden doğrulanmalı.

2.0 SKYACTIV-G (MAZDA)

Mazda3, Mazda6 ve CX-5'in belirli versiyonlarında kullanılan 2.0 Skyactiv-G, turbo içermeyen benzinli motor seçenekleri arasında yer alıyor. Performans ve yakıt tüketimi arasında denge kuran bu motorda doğru yağ kullanımı ve düzenli bakım önem taşıyor.