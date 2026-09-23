Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine dönmüştü. Doktorların kendisine “stresten uzak durun” dediğini belirten ünlü komedyen, sağlık durumuna ilişkin yaptığı esprili paylaşımlarla da dikkat çekiyor. “STRESSİZ İŞE GİRDİM” Cem Yılmaz bu kez Maslak Oto Sanayi'ne gitti. Buradan paylaşım yapan ünlü komedyen, doktorların stres uyarısına göndermede bulunarak “Stressiz işe girdim” ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın sanayi paylaşımında kullandığı bu esprili söz, geçirdiği kalp krizinin ardından yaptığı sağlık göndermelerine bir yenisini ekledi.

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