Otomotiv uzmanları, 500 bin kilometre sınırını büyük arıza yapmadan geçebilen 5 otomatik şanzıman modelini ilan etti. Düzenli yağ değişimi ve doğru kullanımla bu sistemler, araç sahiplerini yüksek tamir maliyetlerinden koruyor. HANGİ ŞANZIMANLAR YARIM MİLYON KİLOMETREYİ GÖRÜYOR? 1. Aisin Tam Otomatik: Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Volvo, Mini ve Suzuki modellerinde tercih ediliyor. 2. Hyundai – Kia Tam Otomatik (6 İleri): Yüksek tork dayanıklılığı ve sorunsuz yapısıyla öne çıkıyor. 3. Toyota CVT: Az hareketli parçası ve basit çalışma prensibi sayesinde uzun kullanım ömrü sunuyor. 4. ZF 8HP: Audi, BMW, Volkswagen, Land Rover ve Aston Martin gibi performans araçlarında kullanılıyor. 5. EAT 8: Peugeot ve Citroen grubunda yüksek vites geçiş konforu ile uzun ömürlülük sağlıyor. ŞANZIMANLARIN ÖMRÜNÜ UZATAN ETMENLER NELERDİR? Sanayide usta müdahalesi olmadan yüksek kilometrelere ulaşmanın temel şartı düzenli şanzıman yağ değişimi olarak belirtildi. Aşırı zorlamalardan kaçınılması ve periyodik bakımların zamanında yapılması, bu şanzıman sistemlerinin çalışma performansını doğrudan koruyor.

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