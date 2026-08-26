Elektrikli araçların taksi sektöründeki payı artarken, sürücülerin araç seçiminde dikkate aldığı kriterler de çeşitleniyor. Bir elektrikli taksi için hızlanma ve multimedya özelliklerinin yanı sıra menzil, uzun süreli kullanımda konfor, yolcu alanı ve bagaj kapasitesi de önem taşıyor.

Mazda 6e, bu kriterlerin bir bölümünü karşılayan elektrikli sedan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle menzil, kabin genişliği ve donanım seviyesi açısından, daha önce Tesla Model 3 gibi modelleri tercih eden profesyonel sürücüler için değerlendirilebilecek alternatifler arasına girdi.

Bagaj hacmi valiz kapasitesini arttırıyor

Mazda 6e, 4,92 metre uzunluğa ve 1,89 metre genişliğe sahip. 1,49 metrelik yüksekliğiyle birlikte bu ölçüler, özellikle arka koltuklarda yetişkin yolcular için yeterli yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Aracın 466 litrelik bagaj hacmi, valiz ve günlük kullanım eşyaları için belirli bir kapasite sağlıyor. Bununla birlikte sedan gövde yapısı, bagaj bölümünün kullanımını bazı durumlarda daha sınırlı hâle getirebilir. Özellikle büyük veya hacimli eşyaların yüklenmesi, hatchback ya da geniş açılan bagaj kapağına sahip modeller kadar pratik olmayabilir.

Koltuk donanımıyla da öne çıkıyor

Taksi sürücüleri günün önemli bölümünü araç içinde geçirdiği için koltuk konforu, ergonomi ve kabin içi gürültü seviyesi kullanım deneyiminde belirleyici olabilir. Mazda 6e'de bu kapsamda malzeme kalitesi, koltuk donanımları ve ses yalıtımı öne çıkıyor. Elektrikli motorun çalışma karakteri de içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük mekanik gürültü sağlıyor.

Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma, hafıza ve elektrikli bel desteği gibi özellikler bulunuyor. Bu donanımlar, uzun süreli sürüşlerde sürücünün oturma pozisyonunu kullanım tercihine göre ayarlamasına imkân tanıyor.

Fiyat tarafında Mazda 6e'nin peşin satış fiyatı 36.875 euro (yaklaşık 800 bin TL) olarak açıklanıyor. Finansman seçeneğinde ise fiyat 32.500 eurodan başlıyor, ancak finansmanlı alımlarda yalnızca başlangıç fiyatına bakmak yerine faiz oranı, vade ve toplam geri ödeme tutarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

245 beygir güç ve 552 kilometreye kadar menzil

Taksi kullanımı açısından ise performans kadar menzil de önem taşıyor. Mazda 6e, 80 kWh kapasiteli bataryasıyla 552 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu değer, gerçek kullanım koşullarında hava sıcaklığı, trafik, sürüş biçimi, hız ve klima kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle katalogdaki menzil ile günlük kullanımda elde edilecek menzilin aynı olması beklenmemeli. Bununla birlikte, aracın gece boyunca şarj edilmesi ve kullanım koşullarına bağlı olarak yeterli enerjiyle güne başlaması hâlinde, gün içinde şarj ihtiyacının azaltılması mümkün olabilir. Taksi işletmecileri açısından bu durum, aracın çalışma süresi ve şarj planlaması bakımından önem taşıyor.

İki farklı donanım seviyesi

Mazda 6e, Takumi ve Takumi Plus olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Takumi versiyonunda 19 inç jantlar, ısı pompası ve renkli arka camların yanı sıra panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve paylaşılabilir Bluetooth anahtarı bulunuyor.

Araçta ayrıca Head-up Display, 360 derece kamera sistemi ve Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici yer alıyor. 14 inçlik merkezi ekran multimedya sisteminin kontrolünde kullanılırken, 14 hoparlörlü Sony ses sistemi de standart donanımlar arasında bulunuyor.

Bu donanımların bir bölümü günlük kullanımda konfor ve sürüş kolaylığı sağlayabilir, ancak bir aracın taksi olarak kullanımındaki uygunluğunu yalnızca donanım seviyesi belirlemiyor. Satın alma maliyeti, gerçek kullanım menzili, şarj altyapısına erişim, şarj süresi, bakım giderleri ve bataryanın uzun vadeli performansı da toplam işletme maliyetini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu açıdan Mazda 6e, elektrikli taksi pazarında Tesla Model 3'e alternatif olarak değerlendirilebilecek modellerden biri, ancak modelin taksi sektöründe ne ölçüde yaygınlaşacağını belirleyecek temel unsurlar, donanım listesinden çok satın alma maliyeti, gerçek kullanım menzili, şarj süresi ve uzun vadeli işletme giderleri olacak.