Sancaktepe Merve Mahallesi Mübacir Caddesi'nde temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, toprak kaymasının yaşandığı alanın yakınında bulunan binalarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

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