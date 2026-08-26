Sancaktepe'de bir demirci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde Yenidoğan Abitler Parkı yakınındaki iş yerinde yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamını sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında can kaybı veya yaralanan bulunmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.