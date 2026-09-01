Olay, Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle bir tekel bayinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi bayiye silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri etrafta çok sayıda boş kovan buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.