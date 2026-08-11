İspanya’nın Fas sınırında yer alan eksklav bölgesi Ceuta’da 31 Temmuz itibarıyla patlak veren kitlesel göçmen akını, bölge tarihinin en ağır krizlerinden birine dönüştü. Hükümet tarafından açıklanan son bilançoya göre, krizin başından bu yana Ceuta’ya toplam 72 bin göçmen giriş yaptı. İspanyol makamları, bu kişilerden 70 bininin Fas ile yürütülen hızlı geri gönderme protokolleri kapsamında sınır dışı edildiğini bildirdi. En az 80 göçmenin yaşamını yitirdiği izdihamın ardından İspanya iç siyasetinde ilk fatura yetkisiz bilgi paylaşımına kesildi.

KRİZ BİLANÇOSUNU SIZDIRAN YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Sanchez hükümeti, resmi duyurudan saatler önce 49 bin göçmenin bölgeye girdiğine dair kriz verisini Ulusal Güvenlik Departmanı (DSN) web sitesinden sızdıran iletişim sorumlusunun görevine son verdi. Açıklanan rakamlar saatler sonra resmi makamlarca doğrulansa da yetkililer, sürecin yetkisiz yürütülmesi nedeniyle güven kaybı yaşandığını belirterek kararı savundu.

SANCHEZ 22 ÜLKENİN HEDEFİNDE: MELONİ İLE SÖZ DÜELLOSU

Gelişmeler AB genelinde göç tartışmalarını yeniden tırmandırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, esnek göç politikaları ve Yüksek Mahkeme’nin denizden gelen göçmenlerin derhal sınır dışı edilemeyeceğine yönelik kararı sebebiyle 22 AB ülkesinin sert eleştirilerine maruz kaldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile hava ve deniz sınır kontrollerini sıkılaştıracaklarını açıklarken, Sanchez ise İtalya’nın 2021’den bu yana İspanya’nın iki katı kadar göçmen kabul ettiğini belirterek Roma’yı AB hukukuna uymamakla suçladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise dış sınırların fiziki bariyerlerle korunması çağrısını yeniledi.

FAS’TAN "AVRUPA'NIN POLİSİ DEĞİLİZ" TEPKİSİ

Eski Frontex yetkilileri ve İspanyol makamları, on binlerce kişinin sınır çitlerine yığılmasında Fas yönetiminin doğrudan veya dolaylı teşviki olduğunu savundu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’in Rabat yönetimi üzerindeki baskıyı artırması üzerine Faslı diplomatlar, "Avrupa'nın polisi değiliz" açıklamasını yaparak suçlamaları reddetti.