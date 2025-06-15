Abdülkerim-Davinson Sanchez ikilisinden çok memnun olan Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu Şampiyonlar Ligi arenasını düşünerek stopere takviye istedi. Rota yeniden Kolombiya Milli Takımı’na çevrildi. Ocak ayında Davinson Sanchez’in tavsiyesiyle Carlos Cuesta kadroya katılmıştı. Ancak 26 yaşındaki savunmacının performansı yetersiz kaldı.

JHON LUCUMI SAKATLANINCA…

Cuesta ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar bu kez Davinson’un gerçek partneri Jhon Lucumi’ye kanca attı. Davinson ile Lucumi Kolombiya Milli Takımı’nda 16 kez stoper pozisyonunu paylaştı. Bu maçlarda 11 galibiyet alındı. Lucumi’nin sakatlığı sonrası forma Cuesta’ya geçti, finale çıkılan Copa America’nın tamamında o oynadı.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Bonservisi Bologna’da olan Jhon Lucumi’nin sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kolombiyalı stoper için 20 milyon Euro isteniyor. Sarı-kırmızılıların menajerler aracılığıyla İtalyan ekibiyle temas kurup, nabız yokladığı gelen haberler arasında