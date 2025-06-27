İSPANYA YÜZDE 2’DE KALDI

Hollanda’daki zirvede NATO üyeleri, savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti. Ancak İspanya, mevcut yüzde 2.1 seviyesini savunarak yeni düzey için çekimser kaldı. Madrid bu rakamı “sosyal güvenlik ve eğitim bütçesini riske atacak tutarsızlıkta” buldu.

TRUMP: 2 KAT PARA ÖDETİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’nın bu tutumunu “çok kötü” olarak nitelendirdi. Trump, “İspanya, tek direnç gösteren ülke” dedi ve “Ticarette kendilerini iki kat fatura ödetiriz. Bunu böyle bilsinler” açıklaması yaptı. Washington’daki Cumhuriyetçi çevreler de İspanya’ya diplomatik değil ekonomik yaptırım

seçeneklerinin konuşulabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE ‘70’ ÖDEYECEK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ödedikleri mevcut rakamı savunarak, “Yüzde 2.1 yeterli ve bizim için sürdürülebilir” dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya’nın muafiyetinin istisnai olduğunu vurgularken birlik mesajı verdi. Zirveye katılan Erdoğan, Türkiye’nin savunma bütçesini mevcut 22 milyar dolardan, 70 milyar dolara çıkarmayı taahhüt etti.