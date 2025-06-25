Manchester United forması giyen Jadon Sancho’nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına göre, Juventus, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği İngiliz yıldız için Manchester United ile görüşmelere hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları en çok heyecanlandıran isim Jadon Sancho olmuştu.

GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sky Italy’nin haberine göre; Juventus ve Manchester United, Jadon Sancho transferi için Çarşamba günü video konferans yoluyla bir araya gelecek. İtalyan devi, Serie A’daki rakibi Napoli’yi geride bırakmak için transferde elini çabuk tutmak istiyor.

MANCHESTER UNITED SATMAK İSTİYOR

2021 yılında Borussia Dortmund’dan 73 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadroya katılan Sancho’nun sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kaldı. İngiliz kulübü, oyuncusunu yeniden kiralamak yerine bu yaz satmayı tercih ediyor. Manchester United’ın Sancho için belirlediği bonservis bedelinin yaklaşık 25 milyon Pound olduğu ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONU CHELSEA'DE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho, çıktığı 42 resmi maçta 2426 dakikada süre alırken, 5 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.