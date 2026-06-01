Havaların ısınmasıyla birlikte açık ayakkabılar, sandaletler ve terlikler yeniden günlük hayatın vazgeçilmez parçaları olmaya başladı.

Yaz mevsimine geçişle birlikte insanlar daha fazla yürüyüş yaparken, tatil planları ve açık hava aktiviteleri de artıyor. Ancak uzmanlara göre bu dönem yalnızca gardırop değişimi değil, aynı zamanda ayak sağlığı açısından da kritik bir süreç anlamına geliyor.

Özellikle sıcak havalarda artan terleme, yanlış ayakkabı kullanımı ve bakımsız kalan ayaklar; mantar, nasır, topuk çatlağı ve tırnak batması gibi problemlerin görülme sıklığını artırıyor.

Avrasya Ayak Sağlığı’nın kurucusu Podolog Elif Demir, yaz aylarına sağlıklı adımlarla girmenin önemine dikkat çekerek ayak bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yazın rahatlığı terlikler sorun yaratabilir

Podolog Elif Demir’e göre yaz aylarında en sık yapılan hataların başında ince tabanlı ve desteksiz terlik kullanımı geliyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan kişilerde yanlış ayakkabı tercihinin ayak yapısını olumsuz etkilediğini belirten Demir, “Yaz aylarında insanlar rahat ettiğini düşündüğü için ince tabanlı terliklere yöneliyor. Ancak ayağı desteklemeyen ürünler zamanla topuk ağrısı, nasır ve yürüyüş bozukluklarına neden olabiliyor” dedi.

Sıcak havalarda ayakta oluşan yoğun terlemenin de enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Demir, ayakların gün içinde kuru tutulması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre pamuklu çorap kullanımı, düzenli nemlendirme ve ayak yapısına uygun ayakkabı seçimi yaz boyunca oluşabilecek birçok problemin önüne geçebiliyor.

Havuz kenarında çıplak ayak yürümeyin

Yaz mevsimiyle birlikte havuz, plaj ve ortak kullanım alanlarının daha yoğun kullanılmasının mantar enfeksiyonlarını artırdığı belirtiliyor. Podolog Elif Demir, özellikle havuz çevrelerinde çıplak ayak dolaşmanın ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Demir, “Ortak kullanım alanlarında zeminle doğrudan temas mantar oluşumunu kolaylaştırıyor. Basit gibi görünen enfeksiyonlar zamanında müdahale edilmediğinde tırnak yapısına kadar ilerleyebiliyor” diye konuştu.

Yanlış tırnak kesiminin de yaz aylarında sık karşılaşılan batık problemlerine neden olduğunu belirten Demir, düzenli podolojik bakımın ileride oluşabilecek daha ciddi sorunların önüne geçebileceğini vurguladı.

Uzmanlar, yaz boyunca sağlıklı ayaklar için hijyen kadar doğru bakım alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.