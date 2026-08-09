Lüks yaşam tarzıyla zaman zaman dikkat çeken Sara Gündoğan, bu kez sosyal medya paylaşımında tercih ettiği aksesuarla gündem oldu. Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan’ın eşi, deniz manzaralı bir bahçede çektiği karede yalnızca sandalye üzerine koyduğu çantasını gösterdi. Paylaşımda herhangi bir açıklamaya yer vermemesi ise dikkat çekti.

SADECE ÇANTASINI SERGİLEDİ

Saklambaç'tan Gökhan Kaya'nın haberine göre; Sara Gündoğan’ın paylaşımında manzaradan çok çantası ön plana çıktı. Sandalye üzerinde sergilenen lüks çantanın, dünyaca ünlü Hermes markasının nadir modellerinden biri olduğu belirtildi.

Söz konusu çantanın sıradan bir aksesuar olmadığı, özel koleksiyon parçaları arasında yer aldığı ifade edildi.

ÇANTANIN DEĞERİ 5 MİLYON TL

Paylaşımın sosyal medyada gündem olmasının en önemli nedenlerinden biri ise çantanın fiyatı oldu. Lüks bir markanın nadir modellerinden olduğu belirtilen çantanın güncel değerinin yaklaşık 100 bin dolar, yani yaklaşık 5 milyon TL olduğu aktarıldı.

Bu rakam, Türkiye’de bir evin ya da son model bir otomobilin fiyatına denk gelebilecek seviyede olması nedeniyle dikkat çekti.

“GÖSTERİŞ” TEPKİSİ

Sara Gündoğan’ın herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca lüks çantasını öne çıkardığı paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar paylaşımı gösteriş ve lüks tüketim üzerinden eleştirirken, bazıları ise bunun kişisel bir tercih olduğunu savundu.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN KAZANCI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Sara Gündoğan’ın lüks çantasının gündem olmasının ardından eşi İlkay Gündoğan’ın kazancı da yeniden konuşuldu.

Galatasaray’da forma giyen İlkay Gündoğan’ın yıllık kazancının 4,5 milyon euro, yaklaşık 250 milyon TL olduğu ifade ediliyor.