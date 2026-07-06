İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Tunceli’de esnafı ziyaret etti. Hükümetin yapabileceği şeyleri yapmadığını belirten ve ekonomik gidişattan dert yanan bir pideciyle sohbet eden Dervişoğlu, “Umudunuzu yitirmeyin. Bu işe tek başına siyasetçiler çare bulamaz. Milletin iradesinin sandığa yansıması lazım. Milletin birlik ve bütünlüğünü temin etmesi gerekiyor” dedi.

‘CEMEVİ MESELESİ’

Daha sonra cemevinde düzenlenen “On İki İmamlar Kurbanı ve Aşure Lokması Programı”na katılan Dervişoğlu, cemevi meselesinin köklü bir sonuca erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. Dervişoğlu şöyle konuştu: “Kimsenin, Anadolu’yu irfanıyla beslemiş ocaklara, hor bakmasına, hor görmesine sessiz kalmayız, kalamayız. Türkiye’de cemevi meselesi artık köklü bir sonuca ermelidir. Yaşayanın duasına, mevtaların huzuruna yorum yapmak kimseye düşmez. Türkiye laik bir devletse, o laikliğin gerekleri bellidir.

‘HAZIRLIKLIYIZ’

Diyanet İşleri Başkanlığımıza düşen de aynı ruh ve inançla diyanet işlerini koordine etmesidir. Bu konuda yaşanan sorunları bildiğimiz gibi, çözümleri konusunda da hazırlıklıyız. Bu meseleyi siyasetin konusu olarak görmek istemediğimden, sözümü kısa tutuyorum. Bu mesele siyasi bir mesele değildir. ”

Başbağlar unutulmadı

Siyasi parti liderleri, 5 Temmuz 1993’te Erzincan Başbağlar’da teröristler tarafından katledilen 33 vatandaşı andı.

CHP lideri Özgür Özel, “Başbağlar, bu milletin vicdanında hiç kapanmayacak bir yaradır. 2 Temmuz 1993’te insanlığın yakıldığı Sivas Madımak da, 5 Temmuz 1993’te insanlığın kurşunlandığı Erzincan Başbağlar da ortak acımızdır” dedi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise “Katliamda şehit edilen 13 yaşındaki İbrahim Baltacı’dan 74 yaşındaki Mehmet Taşdelen’e kadar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine, Erzincanlı hemşehrilerimize ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” mesajı yayınladı.