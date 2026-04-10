Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Erken ya da ara seçim yok” açıklamasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da CHP’nin “Erken ve ara seçim’’ talebine “Anayasa ve içtüzük, Meclis Başkanına bu konuda inisiyatif bırakmamıştır. Ara seçim için Meclis Genel Kurulunun kararına ihtiyaç var” dedi. Böylelikle iktidar sandıktan kaçarak seçime uzak olduğunu gösterdi. Genel seçim normalde 2028 Mayıs ayında yapılacak ancak Cumhur İttifakının seçim stratejisini 2027 sonbaharına göre kurguladığı öğrenildi.

22 İSTİFA OLSA BİLE

AKP ve MHP TBMM’de çoğunluğa sahip ve “Evet” demedikçe seçim yapılamıyor. 22 milletvekili istifa edip anayasa gereği ara seçim zorunluluğu olan 30 sayısına ulaşılsa dahi istifaların Meclis’te kabulü gerekiyor ve bunun için de AKP-MHP çoğunluğu karar veriyor. İktidar 22 istifadan 20’sini kabul edip 2’sini reddetse, bu gibi bir durum da CHP için risk oluşturuyor. Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi 2028’de yapılacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ya anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı gerekiyor. 2028’deki normal seçim sürecinde bir ay önce seçim kararı alınsa bile erken seçim oluyor ve bu şart yerine geliyor.

Muhalefetin ‘ara seçim’ ve ‘erken seçim’ çağrısına AKP ve Cumhur İttifakı sıcak bakmıyor. CHP’nin seçim taleplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gündemimizde yok” sözlerinden seçim kararı alabilecek TBMM’nin Başkanı Numan Kurtulmuş da “Benim inisiyatifim yok” diyerek kapalıları kapattı.

CUMHUR ‘EVET’ DEMEDİKÇE

Meclis’te çoğunluk Cumhur İttifakında bulunuyor. AKP ve MHP’nin toplamda 321 milletvekili var. Meclis’te seçim kararı alınabilmesi için Cumhur İttifakı’nın ‘evet’ demesi şart. TBMM’de 592 milletvekili bulunuyor ve 8 koltuk boş. 22 kişinin daha istifa ettirilerek 30’a tamamlanmasıyla erken seçim formülünün hayata geçirilebilmesi için yine Genel Kurul’da AKP-MHP oylarına ihtiyaç var. 2002’de olduğu gibi Devlet Bahçeli’nin erken seçim istemesi ya da AKP’nin karar vermesi halinde seçim gündeme gelecek.