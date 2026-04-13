Emekliler, yurdun dört bir yanında sokağa çıkıp, seslerini iktidara duyurmaya çalışıyor. Emekliler, Tüm Emeklilerin Sendikası öncülüğünde 7 ilde düzenlenen bölgesel mitinglerde ‘Sefalet zulmüne son’ diyerek, insanca yaşam ve onurlu emeklilik taleplerini dile getirdi. İstanbul, Aydın, Bursa, Karabük, Kayseri, Mersin ve Trabzon’da eş zamanlı mitingler düzenleyen emekliler, iktidar ile sandıkta görüşeceklerini belirtti.

‘SİSTEM DEĞİŞMELİ’

İstanbul Kadıköy’de toplanan emekliler, hep bir ağızdan “Yargı siyasallaştırılmış durumda! Demokrasi yoksa ekmek de yoktur! Hukuk yoksa yaşam da yoktur” diyerek demokrasinin adeta askı- ya alındığını vurguladı. Emekliler, mitinglerde aylıklara seyyanen 20 bin lira zam yapılması, en düşük emekli aylığının memur maaşına eşitlenmesi, sağlığa ücretsiz erişim, bayram ikramiyelerinin artırılması ve yılda 4 kez ödenmesi, intibak yasasının çıkması ve emeklilik sisteminde yeni yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Emeklilerin ortalama aylığının 23 bin 500 lira civarında olduğu belirtilen basın açıklamasında, dul, yetim ve engelli aylıklarının 5-6 bin liradan başladığı vurgulandı. Açıklamada, “2 milyondan fazla emekli kayıtlı, bir o kadar da kayıt dışı çalışıyor. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz” denildi. Ayrıca mitingde “İnsanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti şarttır” diyerek emeklilerin birleşme çağrısını yinelendi.

“Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” atasözünü anımsatan emekliler “Er geç sandık gelecek ve hesap görülecek” ifadesini kullandı.

‘Halkın iradesi gasp ediliyor’

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Hakkari’den İstanbul’a birçok yerel yönetici görevden alınmış, halkın seçim iradesi gasp edilmiştir. Yargı tamamen siyasallaşmıştır. Böyle bir yönetim sürdürülebilir değildir. Demokrasi askıya alınmış durumda. Ya tek bir çatı altında ya da güç birliği sağlayacak bir formül etrafında buluşmalıyız. Ortak paydaları öne çıkararak barışçıl, birleşik ve meşru bir muhalefeti örmek zorundayız. Yarın çok geç dememek için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.”