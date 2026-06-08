Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan parlamento seçimlerinde tarihi bir zafer kazandıklarını duyurdu.
Oyların yüzde 80'inin sayımı bitti. Paşianyan oylamalarda yüzde 55 oy oranıyla en önde seyretti. Ermenistan Başbakanı, koltuğunu korumayı başardı.
İlk sonuçlara göre Paşinyan'ın Avrupa yanlısı partisi Sivil Sözleşme Partisi tartışmasız bir zafer kazandı. Rusya yanlısı Ermenistan İttifakı ise yüzde 23 buçuk oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.
Paşinyan, oy sayımının büyük oranda sonlamasıyla zaferini resmen ilan etti. Sosyal medyada kutlama mesajı yayınladı. Mesajda Paşinyan "Günaydın, güzel bir gün olsun. Hepinizi seviyorum" diye konuştu.
ERMENİSTAN'IN HASSAS KONUSU
Bu oylama Azerbaycan'ın Karabağ'ı ele geçirmesinden sonra ilk oylama oldu. Paşinyan, Ermeni milliyetçiler tarafından "Karabağ'ı terk etmekle" suçlanmıştı.
Süreç ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Paşinyan ile oligark Samvel Karapetyan arasında büyük bir referanduma dönüştü.
Paşinyan oyunu kullandıktan sonra yaptığı konuşmada "Ermenistan'ın geleceği bağımsızlık ile devlet yapısını ve demokrasi ile hukukun üstünlüğünü güçlendirme stratejisi olacaktır. Demokratik reformlar yolunda tabii ki Avrupalı ortaklarımızın desteğiyle ilerlemeye devam edeceğiz çünkü Avrupa Birliği demokratik reformları uygulamada bizim ana ortağımızdır" dedi.
RUSLARI ÜZEN SONUÇ
Seçim sürecine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki endişeler damga vurdu. Cumartesi günü Güçlü Ermenistan Partisi merkezli büyük bir oy satın alma şebekesi ortaya çıkarıldı.
Devlet medyasının bildirdiğine göre bu soruşturmada 40'tan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararlarından 6'sının oligark Karapetyan'ın partisinin üyelerine yönelik olduğu açıklandı.
Geçen Temmuz ayından beri ev hapsinde tutulan Karapetyan ise bu gözaltıların seçmenin fikrini değiştirmeyeceğini savundu.
Pazar günü oy vermek için evinden çıkarılan muhalif lider "Ermenistan halkı doğru seçimi yapacaktır ve Ermenistan sonunda meşru bir hükümete sahip olacaktır" dedi.
Diğer yandan Reuters haber ajansı mayıs ayında Rusya'nın başbakanı zayıflatmak için planlar yaptığını yazmıştı.
Moskova yönetiminin bu amaçla Rusya'da yaşayan on binlerce Ermeni vatandaşı oy kullanmaları için ülkeye getirmeyi düşündüğü aktarılmıştı.