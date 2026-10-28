İsrail'de seçmenler, 1988'den bu yana ilk kez zamanında düzenlenen genel seçim için sandık başına gitti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

Sabah saat 07.00'de oy kullanma işleminin başlamasından saat 20.00'ye kadar gerçekleşen yüzde 74,3'lük katılım oranı, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.

Sandıklar saat 22.00 (TSİ 23.00) itibarıyla kapandı, oy sayma işlemi başladı. Kesin sonuçların, yapılacak itirazların da değerlendirmesinin ardından en geç 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.

SANDIKLARIN YÜZDE 55,4'Ü AÇILDI

Sandıkların yüzde 55,4'ünün açılmasıyla resmi rakamlara göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu 55 koltuk almayı başardı.

Açılan mevcut sandıklara göre Netanyahu'nun partisi Likud, 27 koltuğu aldı.

Gadi Eisenkot'un başını çektiği muhalefet bloğu ise 49 sandalye aldı. Yönettiği Yashar partisi 21 sandalyeyi korudu. Muhalefeti koalisyon dışında destekleyen Arap partileri ise 16 koltuk elde etti.

Seçimler, halen kafa kafaya devam ediyor. İki taraf da bir çoğunluk hükümeti kurulmasını sağlayacak 61 koltuğa henüz ulaşamadı.

İSRAİL BASININA GÖRE HÜKÜMET HAYAL OLDU

Seçimler kafa kafaya ilerlerken İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarının çoğunluğu meclisin neredeyse eşit bir şekilde bölüneceğini tahmin etti.

Devlet kanalı KAN 11 ve Kanal 13, hükümet bloğuna 51 koltuk, muhalefet bloğuna 51 koltuk ve Arap partilerine 18 koltuk gelecek şekilde seçim sonuçlarını tahmin etti.

Kanal 12 ise muhalefet bloğuna 49, hükümet bloğuna 52 koltuk dağıttı. Arap partilerine 19 koltuk ayırdı.

Bu tahminlere göre Netanyahu'nun çoğunluk hükümeti kurabilmesi mümkün değil.

Eğer sonuçlar, tahminlerle uyuşursa İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için haftalar sürecek tartışmalar kaçınılmaz olacak.

Bu senaryoda iseBaşbakan koltuğuna kimin oturacağını ise, kilit hale gelen Arap partileri belirleyecek.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre, Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonuyla kafa kafaya ilerlerken iki taraf da hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı.

Seçim sonrası olabilecek senaryolar ise İsrail basınına yansıdı. En önemli konu başlıkları şu şekilde:

- Netanyahu'nun iktidarı tehlikede: Sağ ve dinci koalisyon, önceki 68 sandalyelik çoğunluğuna kıyasla ciddi kayıp yaşama riskiyle karşı karşıya.

- Küçük partiler belirleyici olabilir: İki ana blok dışında kalan Arap partilerinin desteği, hükümet kurma hesaplarını değiştirebilir.

- Koalisyon görüşmeleri uzayabilir: Hiçbir blok 61 sandalyeye ulaşamazsa hükümet kurma süreci haftalar sürebilir. Netanyahu, bu süreçte geçici başbakan olarak görevini sürdürebilir.

- Erken seçim ihtimali masada: Hükümet kurma girişimleri başarısız olursa yeniden sandığa gidilmesi gündeme gelebilir.



Şu aşamada Netanyahu'nun kesin olarak iktidarı kaybettiğini ya da muhalefetin hükümeti kuracağını söylemek mümkün değil.

Kesin sonuçların 29–30 Ekim civarında netleşmesi bekleniyor; resmi sonuçların ilanı ise daha sonra yapılacak.