Elazığ’ın Palu ilçesinde belediye başkanlığı koltuğunda bir kez daha parti değişikliği yaşanabilir. 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Palu Belediye Başkanı seçilen Muhammet Septioğlu’nun, AKP’nin yarınki grup toplantısında partiye katılacağı iddia edildi.

“YARIN BELLİ OLUR” DİYE CEVAP VERDİ

AKP’nin yarın gerçekleştireceği grup toplantısında Septioğlu’nun partiye katılımının açıklanması ve rozetinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor. AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar üzerine ulaştığımız Septioğlu ise iddiaları doğrulamadı ya da yalanlamadı. Septioğlu, “Yarın belli olur” demekle yetindi.

DAHA ÖNCE DE AKP'YE GEÇMİŞTİ

Septioğlu’nun siyasi geçmişinde AKP’ye bir parti değişikliğinin daha olduğu görülüyor.

2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Palu Belediye Başkanı seçilen Septioğlu, daha sonra AKP’ye geçti.

2019 yerel seçimlerinde ise MHP’den Palu Belediye Başkanlığına aday olan Septioğlu, seçimi AKP’nin adayı karşısında kaybetti.

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden yeniden aday olan Septioğlu, 2 bin 946 oy alarak Palu Belediye Başkanı seçildi.

Septioğlu’nun AKP’ye geçmesi durumunda, farklı partilerden belediye başkanı seçildikten sonra ikinci kez AKP’ye katılmış olacak.