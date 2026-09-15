İzmit’in seçilmiş Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Temmuz’dan bu yana tutuklu. Hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Hürriyet, bugün cezaevindeki 55. gününe girdi. Hürriyet’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte İzmit Belediyesi’nde seçmenin sandıkta ortaya koyduğu irade de fiilen askıya alınmış oldu. Soruşturmanın hukuki boyutu devam ederken, tutuklama kararının siyasi sonuçları ise tartışılmaya devam ediyor.

İHALELERİN GÖLGESİNDE TUTUKLAMA

Soruşturmanın merkezinde İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bazı ihaleler bulunuyor. Savcılık, belediye bünyesindeki bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı, firmalardan komisyon alındığı ve ihale süreçlerine müdahale edildiği iddialarını dosyaya taşıdı. Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’in de ihale ve personel süreçlerinde etkili olduğu ileri sürüldü. Ancak dosyadaki iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabitlenmiş değil. Hürriyet’in avukatları ise soruşturmanın dayanağını oluşturan belediye ihalelerinin daha önce çeşitli denetimlerden geçirildiğini belirtiyor. Savunma, bazı dosyalarda soruşturma izni verilmediğini, bazı soruşturma izinlerinin ise yargı kararlarıyla iptal edildiğini ifade ediyor.

SUÇLAMA VAR, HÜKÜM YOK

Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanması, hukuki sürecin yanı sıra seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması tartışmasını da beraberinde getirdi. Hürriyet, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla tutuklandı. Söz konusu suçlamalar ciddi iddialar olmakla birlikte, Hürriyet hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Soruşturma ve yargılama sürecinde iddiaların delillerle ortaya konulması ve mahkeme tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Hürriyet’in avukatları ise suçlamaların dayanağını oluşturan bazı ihale ve işlemlerin daha önce denetimlerden geçtiğini belirterek tutuklama kararına itiraz ediyor.

SANDIKTAN TUTUKLULUĞA

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Hürriyet’in tutuklanması, hukuki boyutunun yanı sıra siyasi tartışmalara da neden oldu. CHP, soruşturma ve tutuklama kararını muhalif belediyelere yönelik baskının bir parçası olarak değerlendirirken, iktidar cephesi ise süreci belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının soruşturulması çerçevesinde değerlendiriyor.

Farklı siyasi değerlendirmelerin odağındaki temel konu ise seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması oldu.

GÖZLER HUKUKİ SÜREÇTE

Hürriyet’in tutukluluğu sürerken soruşturmanın hangi deliller üzerinden ilerleyeceği ve yargılama aşamasında mahkemenin nasıl bir değerlendirme yapacağı henüz netleşmiş değil.

Dosyanın bundan sonraki seyri, hem Hürriyet hakkındaki suçlamaların hukuki durumunu hem de İzmit Belediyesi’nin yönetimine ilişkin süreci belirleyecek. 23 Temmuz’da tutuklanan Hürriyet, bugün tutukluluğunun 55. gününde. İzmit Belediyesi ise başkanın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili Lütfü Obuz tarafından yönetiliyor.