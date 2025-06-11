Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane, başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, Sane’nin sarı-kırmızılı formayı giymesinde ısrarcı. Bu doğrultuda yönetim, Sane konusunda vites yükseltti. Görüşmeler olumlu devam ederken sarı-kırmızlı yönetim, Alman yıldıza imza attırma konusunda son aşamaya geldi.
'YEŞİL IŞIK ALDI'
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın Sane transferinde sona yaklaştığını duyurdu.
Romano X'ten yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ın artık Leroy Sane anlaşmasını tamamlama konusunda iyimser ve kendinden emin olduğunu anlayın! Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, artık Sane'den yeşil ışık alıp onu kulübe getirme konusunda kendinden emin. Görüşmeler iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.
Sane'nin 10 milyon Euro civarında yıllık ücret istediği bilinirken Alman yıldızın Arsenal'den beklediği teklifin gelmemesi nedeniyle Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.