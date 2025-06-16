Leroy Sane ile transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray artık 1 numaralı hedefine yoğunlaştı. 14 yıllık Muslera saltanatı sonrası kaleye tecrübeli bir isim arayan Cimbom, Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen’e kanca atmıştı. Sakatlıktan döndükten sonra takıma giremeyen Alman file bekçisi, Espanyol’dan Joan Garcia’nın 25 milyon Euro’ya alınması sonrasında köprüleri attı.

AVANTAJLI KONUMDA

Devreye giren Aslan, 33 yaşındaki Alman kaleciyle temas kurdu. Pazarlık devam ederken sarı-kırmızılılar Leroy Sane’nin işini bitirdi. Yıldız futbolcunun gelişi Ter Stegen görüşmelerinde G.Saray’ı avantajlı konuma getirdi. Çünkü iki isim Alman Milli Takımı’ndan yakın arkadaş. Sane’ye yapılan karşılamadan çok etkilenen Ter Stegen, ondan aldığı referansla Cimbom’a sıcak bakmaya başladı.

ILK PLAN KIRALAMA

Galatasaray, Marc-Andre ter Stegen’e yıllık 5 milyon Euro net maaş önerdi. Barcelona’dan aldığı 6.3 milyon Euro’luk maaşın yüzde 45’i vergiye giden Alman file bekçisi, sarı-kırmızılı ekibin teklifine yeşil ışık yaktı. Şimdi gözler Barcelona’da. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci için öncelikle kiralama teklifi sunuldu. Eğer uygun bir bedel istenirse bonservisi de alınabilir.