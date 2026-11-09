Galatasaray'da bu sezon performansı düşen ve aldığı süre azalan Leroy Sane, son olarak Almanya Milli Takımı'na da davet almamıştı. Jürgen Klopp, Cimbom'un ezeli rakibi Beşiktaş'ın kalesini koruyan Alexander Nübel'i kadroya çağırırken Sane'ye davet göndermemişti.

PARTNERİNİN MESAJI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Sane'nin uzun yıllardır birlikte yaşadığı ve çocuklarının annesi olan partneri Candice Brook, gece yarısı paylaşımına gelen bir gönderiye verdiği cevapla ortalığı adeta ayağa kaldırdı. ABD'li sanatçı, Sane'nin takım arkadaşlarından birinin eşinin, partnerine DM yoluyla mesaj atarak yakınlaşmaya çalıştığını iddia etti. Brook'un mesajının ilgili kısmı şöyle:

"Asıl tuhaf olan, Galatasaray'daki takım arkadaşının sevgilisinin Leroy'a DM atıp yürümeye çalışmasıydı. Asıl tuhaf olan benim onu evire çevire dövmeyip görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bunu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim. Huzuru seçiyorum.

"AİLESİ VE ÇOCUKLARI VAR"

Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Tarzım bu değil, uzun vadeli oynarım. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak. Neden büyük mesele haline gelsin ki?

Ben sadece insanların benim ne kadar rahat ve sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Kendimi kaybedip ortalığı ayağa kaldıramam; hele ki küçük çocukların pahasına asla, zaten hep söylediğim gibi. Oyuncunun kendisi harika bir insan. O kadın yüzünden herkesin önünde küçük düşürülmeyi hak etmiyor."