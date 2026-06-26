2026 Dünya Kupası'nda Curaçao'yu 7-1 ve Fildişi Sahili'ni 2-1'le geçerek E Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Almanya, son maçta tam kadroyla sahada olmasına karşın Ekvador'a 2-1 kaybetti. Maçta perdeyi Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane henüz 2. dakikada açarken; Ekvador'un galibiyet golleri 9'da Nilson Angulo ve 77'de Gonzalo Plata'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Almanya'nın iki maçta garantilediği grup liderliğinde herhangi bir değişim olmazken; 4 puanlı Ekvador, en iyi 3.'ler kontenjanından son 32 turuna kalmaya hak kazandı.

E Grubu'nda ikinci sırada yükselen takım ise grubu Almanya ile aynı puanda (6) kapatan Fildişi Sahili oldu.