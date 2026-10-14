Olay, 22 Mart’ta saat 17.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşandı. Karapınar Parkı’nda bulunan Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya ile motosikletiyle bölgeden geçen Hamdullah Yaman arasında iddiaya göre küfür nedeniyle tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Maşallah Tan, Yaman’ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanarak yere düşen Yaman için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SANIKLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Maşallah Tan’ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mücahit Sertkaya gözaltına alınırken, Tan daha sonra polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tan tutuklandı, Sertkaya hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Sertkaya da davanın ilk duruşmasında tutuklandı.

TANIK, OLAY SONRASI YAŞANANLARI ANLATTI

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenen iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, daha önce ifade vermeyen M.K. isimli tanık dinlendi.

Mahkeme başkanının, "Polise neden ifade vermedin de burada ifade veriyorsun?" sorusunu yönelttiği tanık, "Polis beni çağırmadığı için ifade vermedim. Daha sonra avukata ifade vermek istediğimi söyledim. Bunun üzerine mahkemeye geldim" yanıtını verdi.

‘ORAYA DOĞRU KOŞTUM’

Olay günü berberden çıktıktan sonra evine yürüdüğünü belirten M.K., parka yaklaştığında K.E. ile karşılaştığını ve kavga çıktığını öğrendiğini söyledi. Olay yerine gittiğinde Mücahit Sertkaya’yı gördüğünü anlatan tanık, yaşananları şöyle aktardı:

"Parka yaklaştığımda K.E.’yi gördüm ve selam verdim. O da telaşlı bir şekilde, ‘İleride kavga olmuş, biri ölmüş’ dedi. Ben de oraya doğru koştum ve Mücahit Sertkaya’yı gördüm. Ona ne olduğunu sorunca, ‘Görmüyor musun?’ dedi. Mücahit daha sonra ‘Acil müdahale yapmayı biliyor musun?’ diye sorunca bilmediğimi belirttim. Ambulansı aramasını söyledim. Sağlıkçılar gelince Mücahit ile birlikte rahmetliyi ambulansa bindirdik"

Yaman ile sanıklar arasında önceden bir husumet bulunup bulunmadığı sorulan M.K., "Rahmetli ile aralarında husumet olup olmadığını bilmiyorum. Mücahit ile araları iyiydi" ifadelerini kullandı.

‘MAŞALLAH ALKOLLÜYDÜ, KÜFRETTİ’

Olay sırasında Hamdullah Yaman’ın kullandığı motosiklette bulunan K.E. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Tarafların tamamını tanıdığını belirten K.E., olay öncesinde Maşallah Tan ile Yaman arasında tartışma çıktığını söyledi.

K.E., "Olaya karışan herkes benim arkadaşımdır. Olay günü Hamdullah ile birlikte motosikletle ilerliyorduk. Maşallah denk geldi. Maşallah alkollüydü, küfretti. Motosikletten indik. Maşallah ile Hamdullah tartışmaya başladı. Ben motosikleti çektikten sonra ayırmaya başladım. Maşallah’ı ayırdım. O sırada Mücahit geldi ve benim Maşallah ile kavga ettiğimi sanıp bizi ayırdı. O sırada Maşallah, Hamdullah’a doğru gidince Mücahit de onları ayırmaya gitti. O sırada Hamdullah'ta kan gördüm. Mücahit, 'Ne yaptın' diye bağırıyordu. Hemen tampon yapmaya başladı. Sonra Maşallah yürüyerek gitti. Mücahit, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı, sonra da ambulans geldi" diye konuştu.

SERTKAYA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan Mücahit Sertkaya, kavgayı ayırmaya çalıştığını ve olayda herhangi bir rolünün bulunmadığını savundu.

Sertkaya, "Ben kavgayı ayırıyordum. İki tarafı da tanıyorum. İkisiyle de aram iyi. Ben ayırırken olay oldu. Ben M.K.’den ilk yardım yapmasını istedim. Olayla alakam yok" diyerek tahliyesini talep etti.

‘ÜZERİME KOŞUNCA KORKTUM’

Diğer sanık Maşallah Tan ise tanık K.E.’nin anlatımını kabul etmediğini belirterek olay sırasında birkaç kişinin kendisini tuttuğunu iddia etti.

Tan, "Tanıklardan K.E.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Olay sırasında K.E. ile birlikte 2-3 kişi beni tutuyordu. O sırada maktul, küfürler ederek üzerime koşmaya başladı. Ben bunu görünce korktum ve yerdeki bıçağı alarak panikle salladım. Öldürme niyetim yoktu" şeklinde savunma yaptı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, olay anındaki hareketlerin aydınlatılması amacıyla KGYS görüntülerinin İstanbul Kriminal Bölge Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verdi. İki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.