Uluslararası standartlara göre pillerin üzerinde yer alan AA ve AAA tanımlamalarının, sanılanın aksine gücü veya kimyasal bileşimi değil, sadece fiziksel boyutları simgelediği açıklandı. Bu kodlama sistemi, cihazların enerji tüketim ihtiyaçlarına göre doğru pil seçimini yapmayı zorunlu kılıyor.

AA VE AAA PİLLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR NELERDİR?

Standart orta boy pil olarak kabul edilen AA serisi, yaklaşık 50,5 x 14,5 milimetre boyutlarında üretiliyor ve 2000 ile 3000 mAh arasında bir kapasite sunuyor. Daha kompakt bir yapıya sahip olan AAA serisi ise 44,5 x 10,5 milimetre boyutlarıyla 800 ile 1200 mAh enerji depolayabiliyor. İki pil türü de yaklaşık 1,5 volt enerji değerine sahip olmasına rağmen, AA piller daha büyük hacimleri sayesinde cihazları çok daha uzun süre çalıştırıyor.

BU KODLAMA SİSTEMİ TARİHSEL OLARAK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Pillerdeki harflendirme sistemi, endüstriyel boyut standartlarına dayanıyor. İlk olarak temel pil boyutunu belirtmek amacıyla "A" harfi kullanılmaya başlandı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha küçük piller üretildikçe, temel harfin yanına yeni "A" harfleri eklendi. Sınıflandırma kuralına göre pilin üzerindeki "A" harfi sayısı arttıkça, pilin fiziksel ebatları daha küçük hale geliyor.

HANGİ CİHAZLARDA HANGİ PİL TÜRÜNÜN KULLANILMASI GEREKİYOR?

Yüksek enerji tüketen kameralar, oyuncaklar, güçlü el fenerleri ve taşınabilir teknolojilerde daha yüksek kapasiteli olan AA piller tercih ediliyor. Uzaktan kumandalar, kablosuz fareler, saatler ve kompakt cihazlarda ise AAA piller kullanılıyor. Aynı voltaja sahip olmalarına rağmen bu iki pil türü farklı boyutları nedeniyle birbirinin yerine kullanılamıyor. Yanlış pil türünün zorlanarak yerleştirilmesi, cihazlarda fiziksel hasara ve elektriksel arızalara yol açıyor.