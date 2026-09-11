Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP'den istifasının ardından AKP'ye katıldı. Fıçı'nın partiye geçişi, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen rozet töreniyle resmileşti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fıçı'ya parti rozetini taktı.
Ankara'ya giden Fıçı, gün içinde AKP'nin kadın belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıya da katıldı. Ardından gerçekleştirilen törende Fıçı'nın yanı sıra 3 belediye başkanı daha AKP'ye geçti.
SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?
1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya gelen Saniye Bora Fıçı, Menemen Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu.
Fıçı, 1987 yılında Halk Eğitim Merkezi'nde çalışma hayatına başladı. 2000 yılında zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurdu.
2009 yılında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne seçilen Fıçı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde de görev aldı.
2004 yılında CHP'ye katılan Fıçı, 2020-2023 yılları arasında CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Foça Belediye Başkan adayı olan Fıçı, yüzde 49,6 oyla belediye başkanı seçildi.