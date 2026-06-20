Instituto Trata Brasil ve GO Associados ortaklığıyla hazırlanan 2026 Sanitasyon Sıralaması sonuçları açıklandı. Ulusal Temel Sanitasyon Bilgi Sistemi’nin 2024 yılı verilerine dayanan rapora göre, Sao Paulo kıyısındaki Praia Grande, Brezilya'nın en kalabalık 100 belediyesi arasında kişi başına yapılan temel altyapı yatırımlarında ilk sırada yer aldı.

YATIRIM ORTLAMANIN %322 ÜZERİNDE

Praia Grande, 2024 yılında sakin başına 572,87 R$ altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Bu miktar, incelenen 100 belediyenin ortalaması olan 135,89 R$’ın %322 üzerinde kaydedildi. Raporda öne çıkan diğer veriler şu şekilde:

- İnceleme kapsamındaki 51 belediye, Ulusal Temel Sanitasyon Planı'nın hizmeti yaygınlaştırmak için referans kabul ettiği kişi başı 225 R$ sınırının yarısına (100 R$) ulaşamadı.

- Sadece 17 şehir kişi başına 200 R$ yatırım sınırını aşarken, 10 şehir çalışma tarafından belirlenen en üst başarı seviyesinin üzerinde yer aldı.

- Kişi başına en yüksek yatırım oranına sahip diğer şehirler Aparecida de Goiânia, Cuiabá, Vila Velha, Nova Iguaçu, Canoas, Guarujá, Montes Claros, Joinville ve São Bernardo do Campo olarak sıralandı.

SANİYEDE 1270 LİTRE İLAVE SU SAĞLIYOR

Praia Grande, su arzı, kanalizasyon toplama ve arıtma kapasitelerini artırmak amacıyla Sabesp tarafından yürütülen ve 2029 yılına kadar 1 milyar R$ yatırım öngören yeni proje takvimine dahil edildi.

Yatırım paketi kapsamında inşa edilen yeni Melvi Su Arıtma İstasyonu (ETA), kentin su şebekesine saniyede 1.270 litre ilave su sağlayacak. Proje; kalıcı nüfus ile yaz sezonundaki değişken turist nüfusunun tüketim zirvelerinde altyapı üzerindeki baskıyı azaltmayı, kanalizasyon toplama şebekesini genişletmeyi ve operasyonel yapıları modernize etmeyi amaçlıyor. Kentte mevcut su hizmeti oranı %99,24, kanalizasyon toplama oranı ise %87,21 olarak ölçüldü.