Arjantin’de ilk kez Eylül 1991’de tespit edilen Çin menşeili altın midye, otuz yılı aşkın sürede Güney Amerika’nın tatlı su havzalarında geniş bir alana yayılarak bölgenin en önemli biyolojik istila vakalarından biri haline geldi.

Rio de la Plata kıyısındaki Berisso’da Arjantinli araştırmacılar tarafından bulunan türün, uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilerin ballast (safra) suları vasıtasıyla bölgeye taşındığı belirtiliyor. Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) araştırmacılarının verilerine göre, tespit edildiği ilk dönemde az sayıda olan canlı popülasyonu, bir yıl içinde metrekare başına 30 bin, dört yıl içinde ise 150 bin seviyesine ulaştı.

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILDI

Hızla çoğalarak yoğun koloniler oluşturan tür; Rio de la Plata’dan başlayarak Parana, Paraguay ve Uruguay nehirlerini kolonileştirdi. Arjantin’in yanı sıra Brezilya ve Uruguay’a da sıçrayan altın midye, son olarak 2019 yılında Tucuman bölgesindeki El Cadillal Barajı’nda tespit edildi.

İŞLEYİŞ AKSAKLIKLARINA NEDEN OLUYOR

Su altındaki taşlar, kazıklar ve tekne gövdelerinin yanı sıra sanayi tesisleri ile su arıtma santrallerinin borularına ve soğutma sistemlerine tutunan tür, altyapı tesislerinde tıkanmalara ve işleyiş aksaklıklarına yol açıyor. Ekolojik açıdan ise yüksek miktarda su filtreleme kapasitesi ve yüzey kaplama özelliği sebebiyle yerli türlerin yaşam alanlarını ve çevre koşullarını değiştiriyor.

MİKROSKOBİK LARVALAR MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bilim insanları, türün yayılımını durdurmanın önündeki en büyük engelin canlı döngüsündeki mikroskobik evre olduğunu kaydediyor. Çıplak gözle görülemeyen larvaların su akıntılarıyla kilometrelerce taşınabilmesi, nehir havzalarındaki yeni alanların istila edilmesini kolaylaştırıyor. Altın midyenin çevresel ve ekonomik etkilerine yönelik bilimsel incelemeler devam ediyor.