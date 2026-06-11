Sibirya'nın derinliklerinde yer alan turistik doğa harikası Ščučje Gölü, çağın en korkutucu ve en ekolojik patlamalarından birine sahne oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca izleyiciyi derin bir şaşkınlık ve huzursuzluğa sürükleyen görüntülerde, doğanın saniyeler içinde nasıl bir ölüm tuzağına dönüştüğü gözler önüne serildi. Güzel gölün çevresinde kamp yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak ve huzurlu bir mola vermek umuduyla bölgeye gelen ziyaretçilerin yolculuğu, kabus dolu bir hayatta kalma mücadelesiyle sonuçlandı.

Güneş ışığını bile kestiler

Yerel kaynaklardan ve haber ajanslarından gelen son bilgilere göre, suyun kenarında dinlenmek isteyen turistler, daha önce eşine rastlanmamış saldırganlıkta, adeta kana susamış dev bir sivrisinek duvarıyla karşılaştılar. Alanda sığınacak korunaklı bir yer bulmak neredeyse imkansızdı.

Olay anına tanıklık eden görgü tanıkları ve biyologlar, havadaki böcek yoğunluğunu doğrudan "İncil öykülerindeki lanetli çekirge sürülerine" benzetti. Milyarlarca sivrisineğin aynı anda havalanmasıyla birlikte yollar, ağaçlar, çadırlar ve bitki örtüsünün üzeri tamamen siyah bir böcek tabakasıyla kaplandı. Sinekler havada o kadar devasa ve yoğun daireler çizerek uçuyordu ki, açık havada nefes almak bile saniyeler içinde imkansız hale geldi.

Arabalar sığınak oldu

Burada sarsıcı bir tezat yatıyor; zira insanlar şehir hayatının stresinden kaçıp doğanın şefkatli kollarına sığınmak isterken, doğanın kendisi bir düşmana dönüşerek insanları demir yığınlarının içine hapsetti.

Sürünün agresif saldırısı karşısında çadırların bezleri bile yetersiz kaldı; yüzlerce turist çığlıklar atarak otoparktaki arabalarına doğru koştu. Camları ve kapıları sıkı sıkıya kapatarak dondurucu bir klostrofobi içinde sineklerin dağılmasını bekleyen insanlar, dünyaya çektikleri dehşet videolarını yükleyerek yardım çağrısında bulundu.

Meteoroloji ve entomoloji (böcek bilimi) uzmanları, küresel iklim krizine bağlı olarak Sibirya genelinde yaşanan ani sıcaklık dalgalanmalarının ve göl suyundaki nem artışının bu tarz kitlesel larva patlamalarını tetiklediğini belirtiyor. Bölgede alarm durumu devam ederken, Ščučje Gölü ve çevresi sinek istilası tamamen dağılana kadar turizme kapatıldı.