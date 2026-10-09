Britanya’nın Bristol Kanalı’nda yer alan ve zengin vahşi yaşamıyla tanınan Lundi Adası, kayıtlı tarihin en düşük su seviyelerini yaşıyor. Yağış yetersizliği ve tükenen su kaynakları nedeniyle adanın tamamen kapatılması ve adadakilerin tahliye edilmesi gündeme geldi.

The Independent’ın aktardığı bilgilere göre, adada su tüketimini sınırlandırmak adına bir dizi acil durum önlemi yürürlüğe konuldu. Ziyaretçilerin küvet doldurmasını engellemek için tapalar kaldırılırken, ağustos ayından bu yana adaya anakaradan gemilerle su taşınıyor. Ayrıca normal şartlarda adadaki doğal yaşamın kullandığı göletlerdeki sular da arıtma tesislerine pompalanarak kullanıma sunuluyor.

"TARİHTE İLK KEZ YAŞANIYOR"

Adaya taşıma su sağlayan ve turist getiren sezonluk yolcu feribotunun bu ay sonu seferlerini durduracak olması krizin boyutunu artırıyor. Yirmi yılı aşkın süredir adada yöneticilik yapan Derek Green, adanın bu dönemde alması gereken ortalama yağışın sadece %20’sini aldığını bildirdi.

BBC’ye konuşan Green, gölet sularını kullanmanın adanın kapanmasını önlemek adına son çare olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapmasaydık Lundi’yi kapatma gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırdık. Adada 28 yerleşik nüfus var ancak yılda yaklaşık 18 bin turist ağırlanıyor. Çiftlikteki hayvanların da günlük su ihtiyacı bulunuyor. Durum daha da kötüleşirse insanları ve canlı hayvanları tahliye etmek, tüm turistik gezileri iptal etmek zorunda kalacağız. Lundi tarihinde daha önce böyle bir durum yaşanmadı."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİN ETKİLERİ ARTIYOR

İngiltere Ulusal Vakfı’na (National Trust) ait olan Lundi Adası; deniz papağanları (puffin), kutup martıları, dalgıç kuşları ve küçük fırtına kuşları gibi türlerin oluşturduğu, ülkenin güneybatısındaki en büyük deniz kuşu kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl da rezervuarlardaki su seviyesinin %33’e düşmesiyle benzer bir tehlike atlatılmıştı. Adadaki yetkililer, iklim değişikliğinin etkilerinin bölgede her geçen gün daha belirgin hale geldiğini ve su kıtlığının kalıcı bir soruna dönüştüğünü kaydediyor.