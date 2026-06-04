Bursa Orhangazi Cumhuriyet Alanı’nda meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. O sırada çevrede bulunan sivil polis ekipleri duruma müdahale ederek havaya uyarı ateşi açtı ve tarafları ayırdı. Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen iki kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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