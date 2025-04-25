Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada, Deprem Uyarı Sistemi’nin deprem dalgalarının yayılma prensibine dayandığını belirtti.

Tüysüz, sistemin birincil (P) ve ikincil (S) sismik dalgalar arasındaki hız farkını kullanarak çalıştığını ifade etti. P dalgası saniyede 6-7 km, S dalgası ise 3-4 km hızla ilerliyor. Sismik kayıtçılar, P dalgasını algıladığında S dalgasının geleceği yönünde uyarı veriyor. Ancak Tüysüz, “Depremin odağında iseniz bu fark sıfırdır, yani erken uyarı imkânı olmaz” dedi.

'GEMLİK'TE DEPREM OLSA İSTANBUL'UN 1-2 SANİYE ÖNCE HABERİ OLUR'

Tüysüz, sistemin İstanbul gibi deprem odağına yakın yerlerde yalnızca birkaç saniyelik uyarı sağlayabildiğini vurguladı.

Örneğin, Gemlik’te olan bir deprem İstanbul’a 1-2 saniye önceden bildirilirken, İzmir’de olsa bu süre 15-20 saniyeye çıkabiliyor.

Marmara Denizi’nde sistemin daha çok doğal gaz ve elektrik kesintileri için kullanıldığını belirten Tüysüz, “Birkaç saniyelik uyarı, kaçıp kurtulmak için yeterli değil” diye konuştu.