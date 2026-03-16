Çinli bilim insanları, zaman algımızı kökten değiştirecek devasa bir teknolojik başarıya imza attı. Geliştirilen yeni stronsiyum optik kafes saati, o kadar yüksek bir hassasiyete sahip ki, saniyenin evrensel tanımını yeniden yazdırmaya hazırlanıyor. Eğer bu saat evrenin başlangıcından beri çalışıyor olsaydı, aradan geçen milyarlarca yılda sadece bir saniyelik hata yapacaktı.

30 MİLYAR YILDA SADECE 1 SANİYE

Geleneksel atom saatlerinin çok ötesine geçen bu cihaz, saniyeyi 19 ondalık basamağa kadar ölçebiliyor. Mevcut sezyum-133 atomuna dayalı standartlarda saniye, yaklaşık 9 milyar titreşimle ölçülürken; yeni stronsiyum saati görünür ışık frekanslarını kullanarak saniyede tam 700 katrilyon "tik" üretiyor. Bu devasa veri hızı, ölçümlerdeki belirsizliği neredeyse sıfıra indiriyor.

SANİYE TANIMININ DEĞİŞME NEDENİ

Tarihsel olarak saniye, bir günün 86.400’de biri olarak tanımlanmıştı. Ancak Dünya’nın dönüş hızı sabit olmadığı için bu yöntem hassas bilimsel çalışmalar için yetersiz kaldı. 1967’de geçilen atomik tanım ise artık günümüz teknolojisinin hızına yetişemiyor. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (USTC) araştırmacıları, ulaştıkları bu doğruluk seviyesinin SI (Uluslararası Birimler Sistemi) saniyesinin yeniden tanımlanması için gereken kriterleri fazlasıyla karşıladığını belirtiyor.

KARANLIK MADDE ARAŞTIRMALARINDA YENİ DÖNEM

Bu saat sadece zamanı ölçmekle kalmayacak, aynı zamanda evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddeyi araştırmak için de bir dedektör görevi görecek. Ayrıca, Dünya'nın yerçekimi alanındaki en ufak değişimleri saptayarak "göreli jeodezi" alanında devrim yaratacak.

EN AZ ÜÇ FARKLI KURUMDA ÇALIŞMALI

Saniyenin resmi olarak yeniden tanımlanması için dünya genelinde en az üç farklı kurumda aynı hassasiyette optik saatlerin çalışması gerekiyor. Çin'in geliştirdiği bu modelle birlikte gerekli eşik aşılmaya başlandı. Uzmanlar, Ekim ayındaki zirvede hazırlıkların başlayacağını, ancak saniyenin yeni tanımının resmi olarak 2030 yılındaki 29. CGPM toplantısında yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.