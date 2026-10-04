Yeşilçam döneminde başlayan oyunculuk kariyerini müzik ve televizyon projeleriyle sürdüren Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllardır tenis oynayan Avşar, bu kez korta alışılmışın dışında bir kombinle çıktı. Ünlü sanatçı, tenis konseptini gösterişli tarzıyla bir araya getirdi.

TENİS KONSEPTİNE MOR PAYETLİ DOKUNUŞ

Elinde tenis raketiyle kamera karşısına geçen Hülya Avşar, mor payetli mini elbisesi ve otriş detaylarıyla dikkat çekti.

Sportif bir ortamı ışıltılı ve iddialı bir stille buluşturan Avşar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

“TENİS BİTİNCE KONSERE Mİ GİDECEK?”

Avşar'ın sıra dışı tenis kombini takipçilerini de ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ünlü sanatçının tarzını ve enerjisini överken, bazıları ise esprili yorumlar yaptı.

Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

“Hülya ablacığım, tenise giderken böyle sade bir şey tercih etmen süper olmuş.”





“Hem assolistliğinin ışıltısı hem tenis tutkusunun enerjisi.”





“Tenis bitince konsere mi gidecek?”





“Hülya Avşar & Banu Alkan kombini.”





Hülya Avşar'ın tenis kortundaki gösterişli tarzı, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.