İlk bakışta dev bir lazerle ya da keskin bir bıçakla ortadan ikiye ayrılmış izlenimi veren kaya, yıllardır sosyal medyada ve bilim dünyasında tartışılıyor. Kesimin neredeyse cetvelle çizilmiş kadar düzgün görünmesi nedeniyle uzaylılardan antik ileri teknolojilere kadar çok sayıda teori ortaya atılsa da, bugüne kadar bunları doğrulayan herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

BİLİM İNSANLARI DOĞAL SÜREÇLERE İŞARET EDİYOR

Jeologlara göre Al Naslaa'nın ortasındaki düzgün yarık büyük olasılıkla kayadaki doğal bir çatlak hattı boyunca oluştu. Bölgenin tektonik hareketleriyle başlayan bu çatlak, milyonlarca yıl boyunca rüzgarın taşıdığı kum taneleri, sıcaklık değişimleri ve kimyasal ayrışmanın etkisiyle giderek genişledi ve bugünkü dikkat çekici görünümünü kazandı. Keskin çizginin olağan dışı görünmesine rağmen uzmanlar, bunun doğada görülebilen jeolojik süreçlerle açıklanabileceğini belirtiyor.

Kayayı daha da ilginç kılan ayrıntılardan biri ise her iki parçanın da oldukça dar doğal kaya ayakları üzerinde dengede durması. Çevresindeki daha yumuşak kaya tabakalarının zamanla aşınması, bu sütun benzeri kaidelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum Al Naslaa'ya adeta yerçekimine meydan okuyormuş görüntüsü kazandırıyor.

ÜZERİNDE BİNLERCE YILLIK KAYA OYMALARI BULUNUYOR

Al Naslaa yalnızca sıra dışı görünümüyle değil, tarihi geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kaya yüzeyinde atlar, dağ keçileri ve insan figürlerini betimleyen çok sayıda antik petroglif bulunuyor. Bu oymalar, Tayma bölgesinin binlerce yıl önce önemli bir yerleşim ve ticaret noktası olduğunu gösteren en önemli arkeolojik kanıtlar arasında kabul ediliyor.

Bugün Al Naslaa, Suudi Arabistan'ın en çok ziyaret edilen doğal oluşumlarından biri olmayı sürdürüyor. Bilim insanları yapının oluşumunu büyük ölçüde doğal jeolojik süreçlerle açıklasa da, ortasındaki neredeyse kusursuz düz yarığın nasıl bu kadar pürüzsüz kaldığı konusunda araştırmalar devam ediyor. Bu nedenle Al Naslaa, hem jeologların hem de meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.