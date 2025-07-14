Göreve geldiğinden bu yana okulları cemaatlere ve vakıflara açan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da adeta tüm okullar TÜGVA’ya tahsis edildi. Tekin, haziran ayı başında TÜGVA Erzurum şubesini ziyaret etti, ardından TÜGVA’nın yaz okullarını açtı. 80’e yakın okulda 10 bin öğrenci için kontenjan tanındı. Erzurum Yakutiye ve Palandöken’de 29’ar, Aziziye’de 13, Pasinler’de 3; Çat, Uzundere, Aşkale ve Horasan’da ise birer okul TÜGVA’nın yaz okulları için kapılarını açtı. Tüm Öğretmenler Birliği (TÖBSEN) Hukuk Sekreteri Ahmet Karaçay, SÖZCÜ’ye konuştu:

‘LAİKLİĞE VE BİLİME AYKIRI’

“Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) adıyla faaliyet yürüten vakfın, Millî Eğitim sistemi içerisinde sürdürdüğü faaliyetler, laik, bilimsel ve pedagojik eğitim anlayışına aykırıdır. TÜGVA, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan çeşitli protokoller aracılığıyla kamuya ait eğitim kurumlarını kullanıyor. Çocuklara yönelik faaliyetlerde dini telkinler, ideolojik yönlendirmeler ve pedagojik temelden yoksun etkinlikler düzenleniyor.

TÜGVA, okullardan bu görüntüleri paylaştı

‘DİN EĞİTİMİ DAYATILIYOR’

Vakıf faaliyetlerinde laik eğitim anlayışı rafa kaldırılıyor, din eğitimi dayatılıyor. Kız ve erkek çocuklar ayrılarak karma eğitim ilkesi ihlal ediliyor. Çocuklar, inançları üzerinden değil, düşünme becerileri ve özgür birey olma yetenekleri üzerinden gelişmelidir. TÜGVA’nın ve benzeri yapıların bu uygulamaları, Anayasa’nın laiklik ilkesine, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Çocuk Hakları Sözleşmesine de aykırıdır.

ÖNCE OKULA GİTTİ SONRA OFİSİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak TÜGVA Vakfı’nın yaz okulu açtığı bir kurumu

ziyaret etti. Tekin, ardından Erzurum’daki TÜGVA Vakfı ofisinde incelemelerde bulundu.