ŞANLIURFA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ŞANLIURFA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/81

KARAR NO : 2026/15

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2.h maddesi gereğince neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılan, en son Çanakkale Cd. No:395 İvrindi/ BALIKESİR adresinde ikamet eden, Zülfüqar ve Roza oğlu, 13/04/1997 Nahcıvan doğumlu, KAMRAN BAYRAMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, verilen karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/05/2026

