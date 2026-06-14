Yangın, Batıkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edilirken, polis ekipleri caddeyi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.
Müdahale sırasında 1’i itfaiye personeli olmak üzere toplam 7 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri 3 kişiye olay yerinde ambulansta müdahale ederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA’ların da destek verdiği bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.