Kaza, önceki gün Halfeti-Birecik kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti yönünden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç, dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik’in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin defnedildiği, yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya karışan araçlardaki kişilerin Diyarbakır ve Şırnak’tan Şanlıurfa’nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti’yi gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik ziyaretin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu ve çevrede bulunan vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.