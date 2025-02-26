Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi. Bozova Kaymakamlığı, ilçedeki muhtarların görevden alınmasına dair basında çıkan haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı.
Açıklamada, boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 tarihinde seçim yapılacağı bilgisi de yer aldı. Kaymakamlık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapıldığını belirtti.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."