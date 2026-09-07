Yangın, akşam saatlerinde İmam Bakır Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı binanın 4’üncü katındaki daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daire alevlere teslim oldu

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan alevlerin binadaki diğer dairelere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı hazır bekletildi.

Yangın kontrol altına alındı

Alevlerin sardığı dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında dairede hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.