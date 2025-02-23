Şanlıurfa'da 15 Mart 2023'te meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından dere ıslah çalışmaları sürüyor. Eyyübiye ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında suyu kesilen Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen bölümünde çalışan işçiler, çok sayıda kaplumbağanın mahsur kaldığını fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi ile bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİLERİ SONRASI DOĞAYA SALINACAKLAR

Ekipler tarafından kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyon işlemleri için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü yetkilileri, bugün kurtarılan 316 kaplumbağanın gerekli kontroller ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağını açıkladı. Geçen ay da aynı bölgede çamura saplanan 240 kaplumbağa, tedavi edildikten sonra Atatürk Baraj Gölü'ndeki doğal yaşam alanına bırakılmıştı.