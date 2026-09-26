Olay, akşam saatlerinde Ruha Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa, hortum ve terliklerle saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada sokak bir anda savaş alanına döndü. 2 KİŞİ YARALANDI Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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