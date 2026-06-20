Şanlıurfa'da mesire alanında yaşanan olay, piknik yapan aileye korku dolu anlar yaşattı. GAP 3'üncü etap bölgesindeki mesire alanına giden bir aile, bebek arabasını ağacın gölgesine bırakarak bebeklerini kucaklarına alıp dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanın bebek arabasına girdiğini fark eden aile, büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, özel yakalama pensesi kullanarak yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Yakalanan yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. İtfaiye ekipleri, özellikle yaz aylarında parklar, mesire alanları ve yeşil bölgelerde yılan ve çeşitli haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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