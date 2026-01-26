Şanlıurfa'da dilencilik, hanutçuluk; sokakta çiçek ve mendil satışı valilik kararıyla yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yayımlanan genel emir kapsamında; sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, otoparklar, duraklar, tarihi ve kültürel alanlar, ibadethaneler, banka ATM’leri, köprü altları, trafik ışıkları ve kavşaklar başta olmak üzere umuma açık alanlarda dilenmek, insanları rahatsız ederek para istemek, araç camı silmek, mendil, çiçek ve benzeri ürünler satmak yasaklandı.

Ayrıca, toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, eğlence mekanlarında ve kaldırımlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde yapılan bu tür faaliyetlerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle önleneceği belirtildi.

Karara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacağının belirtilen kararda; 15 yaşından büyük çocukların anne ya da babalarına cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yasak kapsamında kamu düzeni, güvenliği ve toplumsal huzurun korunması amaçlandığı kaydedildi.