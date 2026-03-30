Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazası, can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlandı. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerinde, Yuvacık Mahallesi yakınlarında asfalt malzemesi yüklü bir tanker ile iki otomobil çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu 5 yaşındaki Yezen Musağli hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan sağlık çalışanı Güler S.’nin yaptığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Devlet Hastanesi ve Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ise adli tıp morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.