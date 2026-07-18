Kaza, saat 17.30 sıralarında Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 07 BJZ 451 plakalı otomobil ile 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.