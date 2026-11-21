Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Akan’ın (53) kullandığı 47 AFE 443 plakalı otomobil ile Mehmet Bitmez (52) yönetimindeki 27 D 657 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerden Mehmet Bitmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Fatma Bitmez (55) ise ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Abdülkadir Abik (56), Elif Bitmez (8) ve Sema Akan (52), Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Murat Akan ile Kenan Akan (46) ise Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İki kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.